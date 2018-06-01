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Вы будете удивлены: Сколько экранного времени у женщин в "Звёздных войнах"?

Пятница, 01 Июня 2018 14:39
Вы будете удивлены: Сколько экранного времени у женщин в &quot;Звёздных войнах&quot;? Фото из открытых источников

Популярная кинематографическая франшиза "Звездные войны" в последнее время часто подвергается нападкам борцов за гендерное равноправие — недавно, например, вселенную Star Wars обвинили в недостаточном количестве женщин-сценаристов, а теперь — в невысоком проценте экранного времени, посвященного женским персонажам.

 

Поклонники "Звездных войн" решили установить наверняка, какое количество времени уделено персонажам женского пола во всех частях саги. Один из особенно яростных фанатов потратил сорок восемь часов своей жизни и разобрался в вопросе как следует.

 

В общем, оказалось, что в новых фильмах Star Wars с "женским" экранным временем все нормально — в седьмой части саги ("Пробуждение силы") женщинам уделено тридцать семь процентов хронометража, а в восьмой ("Последние джедаи") — вообще сорок три процента.

 

Но вот в старых фильмах все иначе. Например, в самом первом фильме ("Новая надежда") женщины присутствуют на экране всего в пятнадцати процентах кадров. В остальных показатель колеблется между семнадцатью и двадцатью тремя процентами.

 

В общем, теперь киношникам, вероятно, придется сразу подсчитывать процент женского экранного времени и указывать его на киноафишах. И речь идет не только о "Звездных войнах".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны
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