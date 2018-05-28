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«Звездные войны» надоели зрителям

Понедельник, 28 Мая 2018 09:58
«Звездные войны» надоели зрителям Фото из открытых источников

Первый прокатный уик-энд позволил картине "Хан Соло. Звездные войны: Истории" собрать восемьдесят три с лишним миллиона долларов в американском прокате — эта сумма, как отмечают компетентные эксперты, является довольно внушительной лишь на первый взгляд, то есть, фильму прогнозировали гораздо больший успех.

 

Сегодня, двадцать восьмого мая, в Соединенных Штатах Америки выходной день — американцы отмечают День поминовения. Соответственно, кассовые сборы нового спин-оффа Star Wars несколько подрастут. Но общая американская касса, как предполагается, не превысит сто миллионов долларов, что весьма немного, как для фильма франшизы "Звездные войны".

 

В мировом прокате фильм о Хане Соло собрал менее ста пятидесяти миллионов — это тоже намного меньше, чем пророчили специалисты. По данным издания The Hollywood Reporter, за первые выходные лента должна была принести как минимум триста миллионов долларов.

 

В общем, "Звездные войны", судя по всему, немного поднадоели зрителям — слишком уж часто появляются фильмы с этими словами в названии. Однако в Disney пока что не спешат делать такие выводы.

 

"Мы изучим ситуацию детально и постараемся понять, в чем причина недостаточных сборов. Но говорить о перенасыщении пока что рано — речь, вероятно, в чем-то другом. В чем конкретно — еще только предстоит узнать", — говорит представитель Disney Дейв Холлис.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны
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