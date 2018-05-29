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Ким Кардашьян оказалась соавтором научной статьи

Вторник, 29 Мая 2018 14:50
Ким Кардашьян оказалась соавтором научной статьи Фото из открытых источников

Звезда реалити-шоу, фотомодель и актриса Ким Кардашьян оказалась еще и обладателем невероятного научного таланта. Судите сами — в одном из научных журналов появилась публикация о необходимости превращения электронной коммерции во что-то "кэшируемое, клиент-серверное и семантическое", одним из авторов которой является Кардашьян.

 

А соавторами Кардашьян стали Сатоши Накамото (создатель, между прочим, биткоина) и Томас Плюскаль. Последний, кстати говоря, и был тем человеком, который подготовил статью к публикации. А вот Ким Кардашьян и Сатоши Накамото (если он вообще существует), судя по всему, о публикации даже не знали.

 

"Я общался с Кардашьян в Инстаграме, и она, кажется, отлично разбирается в науке. В общем, она не просто так указана в соавторах", — говорит сотрудник Института биомедицинский исследований имени Уайтхэда, Томас Плюскаль.

 

Но если вы думаете, что статью о странных трансформациях электронной коммерции, опубликованную в издании Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, написал Плюскаль, то ошибаетесь. Текст статьи написал SCIgen — известный в узких кругах компьютерный алгоритм, который пишет на первый взгляд умные, но на деле полностью лишенные смысла псевдонаучные тексты. Такая вот история о состоянии дел в современной науке.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Ким Кардашьян
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