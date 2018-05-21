1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox

В новом треке музыканта зашифрован биткоин адрес, на счету которого 1 btc. По текущему курсу это более 490 тысяч рублей.
Cибирский музыкант Bananafox разместил на своей официальной странице информацию по новой песне. Оказалось, что в музыкальном треке, который выйдет в пятницу 25 мая, зашифрован биткоин адрес, на счету которого 1 btc.
По текущему курсу это равносильно сумме в более 490 тысяч рублей.
Технология шифрования данных в mp3 уже были использованы. Так, например, в саундтреке к игре DOOM создатели зашифровывали пентаграмму и число 666. А производители музыкальных синтезаторов защищаются подобными способами от пиратства. Однако шифрование криптовалюты в музыкальный трек было использовано впервые.
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