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1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox

Понедельник, 21 Мая 2018 10:27
1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox Фото из открытых источников

В новом треке музыканта зашифрован биткоин адрес, на счету которого 1 btc. По текущему курсу это более 490 тысяч рублей.

 

Cибирский музыкант Bananafox разместил на своей официальной странице информацию по новой песне. Оказалось, что в музыкальном треке, который выйдет в пятницу 25 мая, зашифрован биткоин адрес, на счету которого 1 btc. 

 

По текущему курсу это равносильно сумме в более 490 тысяч рублей.

 

Технология шифрования данных в mp3 уже были использованы. Так, например, в саундтреке к игре DOOM создатели зашифровывали пентаграмму и число 666. А производители музыкальных синтезаторов защищаются подобными способами от пиратства. Однако шифрование криптовалюты в музыкальный трек было использовано впервые. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости биткоин
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