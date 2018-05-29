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Директор Эрмитажа усомнился в подлинности недавно найденной картины Рембрандта

Вторник, 29 Мая 2018 11:01
Директор Эрмитажа усомнился в подлинности недавно найденной картины Рембрандта Фото из открытых источников

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что картина "Портрет молодого человека", которая, как считается с недавних пор, была написана Рембрандтом, на самом деле может быть работой другого мастера.

 

Ранее, напомним, в издании NRC Handelsblad появилась публикация об этой картине. Историк и галерист из Нидерландов Ян Сикс, который приобрел "Портрет молодого человека" как работу одного из художников Рембрандта, вдруг решил, что картина была создана самим великим живописцем. И не просто решил, а заручился поддержкой специалистов амстердамского Рейксмюсеума, которые тоже подтвердили, что речь идет о работе Рембрандта.

 

Комментируя это, глава Эрмитажа отметил, что процесс, на самом деле, вполне рутинный — в мире постоянно находят те или иные образцы наследия Рембрандта и других великих художников, а также постоянно вычеркивают какие-то картины из перечней работ признанных мастеров.

 

"Вполне вероятно, что этот портрет действительно был написан Рембрандтом — в конце концов, у экспертов есть сразу несколько доказательств. Но с некоторой вероятностью это полотно могло быть написано и учениками мастера. Рембрандт — это все-таки очень своеобразный мастер, у него была мастерская с сотнями людей, которым он нередко подписывал картины своим именем", — говорит Пиотровский.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости картина
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