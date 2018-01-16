Работу Рембрандта продали за €8 тысяч на аукционе в Румынии

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В Румынии состоялись аукционные торги Alis, в ходе которых с молотка ушла работа Рембрандта. Офорт "Снятие с креста", который голландский мастер изготовил в 1633 году, был продан за тридцать семь тысяч леев. Это, согласно актуальному курсу, восемь с лишним тысяч евро.

По данным информационного агентства Agerpres, стартовая стоимость гравюры Рембрандта была на уровне девяти - двенадцати тысяч евро. Речь идет о гравюре, которая является вариацией одноименной картины Рембрандта, выставленной в "Эрмитаже". Однако почему лот в итоге ушел за сравнительно небольшую сумму — неясно.

Из других работ, которые были проданы на аукционе в Бухаресте, можно отметить картины "Дома в Бая-Маре" (Геза Кадар), "Пейзаж с мостом" (Корнелиу Михэилеску) и "Керамика и цветы" (Думитру Гяцэ).

Аукционный дом Alis — одна из десятка румынских площадок, на которых продаются предметы искусства. Все подобные аукционы появились за последние полтора десятка лет. Благодаря в целом умеренному уровню цен, аукционы демонстрируют высокий, как для Старого Света, оборот, привлекая тем самым многочисленных поклонников искусства и способствуя становлению румынского рынка.