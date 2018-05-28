«Дэдпул-2» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате‍

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Продолжение комедийного супергеройского боевика "Дэдпул" возглавляет отечественный кинопрокат уже вторую неделю подряд — сообщают тематические СМИ, по данным которых, фильм "Дэдпул-2" собрал за минувший уик-энд двести с лишним миллионов рублей.

Общие российские сборы фильма режиссера Дэвида Литча, таким образом, перевалили за миллиард — картина, если говорить в точных цифрах, собрала в прокате РФ 1.1 млрд рублей.

Вторая часть "Дэдпула" посвящена все тому же экс-спецназовцу Уэйду Уилсону, которого, как и прежде играет актер Райан Рейнольдс. В новом фильме герой собирает целую банду супергероев, которым предстоит сразиться с опасным солдатом-убийцей. Кроме Рейнольдса, в продолжении боевика снялись Брэд Питт, Морена Баккарин, Джош Бролин и другие.

На втором месте в рейтинге российского проката — новый фильм франшизы "Звездные войны" — лента "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Ей удалось собрать почти сто девяносто миллионов рублей за прокатный уик-энд.

Ну и на третьей строке топа — экранизация фантастического романа Сергея Лукьяненко "Черновик". Одноименный фильм, снятый режиссером Сергеем Мокрицким, собрал шестьдесят миллионов рублей. Зрители, при этом, от фильма, мягко говоря, не в восторге.