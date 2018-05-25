В Москве «припарковали» корабль Хана Соло «Сокол Тысячелетия»

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Трехмерное изображение звездолета "Тысячелетний сокол" (Millenium Falcon, он же "Сокол тысячелетия"), который в вымышленной вселенной "Звездные войны" принадлежит Хану Соло, появилось на крыше московского торгового центра "Авиапарк". Событие, как несложно догадаться, приурочено к появлению в российском прокате фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории".

Масштабное граффити — дело рук пяти художников, которые работали над ним в течение шести дней. Площадь рисунка составила пятьсот восемьдесят семь квадратных метров, так что краски на него пришлось потратить целых сто пятьдесят литров.

Но 3D-изображение "Тысячелетнего сокола", как видно, того стоило — если смотреть на рисунок с высоты, то создается удивительное ощущение реальности космического корабля.

Прокат фильма о Хане Соло, напомним, начался в Российской Федерации вчера, двадцать четвертого мая. Картина является так называемым спин-оффом основной серии фильмов Star Wars — она посвящена конкретному герою звездной саги — Хану Соло. Главную роль в фильме исполнил Олден Эренрайк, а вместе с ним в титрах присутствуют Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер.