В Москве «припарковали» корабль Хана Соло «Сокол Тысячелетия»

Трехмерное изображение звездолета "Тысячелетний сокол" (Millenium Falcon, он же "Сокол тысячелетия"), который в вымышленной вселенной "Звездные войны" принадлежит Хану Соло, появилось на крыше московского торгового центра "Авиапарк". Событие, как несложно догадаться, приурочено к появлению в российском прокате фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории".
Масштабное граффити — дело рук пяти художников, которые работали над ним в течение шести дней. Площадь рисунка составила пятьсот восемьдесят семь квадратных метров, так что краски на него пришлось потратить целых сто пятьдесят литров.
Но 3D-изображение "Тысячелетнего сокола", как видно, того стоило — если смотреть на рисунок с высоты, то создается удивительное ощущение реальности космического корабля.
Прокат фильма о Хане Соло, напомним, начался в Российской Федерации вчера, двадцать четвертого мая. Картина является так называемым спин-оффом основной серии фильмов Star Wars — она посвящена конкретному герою звездной саги — Хану Соло. Главную роль в фильме исполнил Олден Эренрайк, а вместе с ним в титрах присутствуют Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер.
Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...
Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура
«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.
Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.