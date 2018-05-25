Пятница 25 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» В Москве «припарковали» корабль Хана Соло «Сокол Тысячелетия»

В Москве «припарковали» корабль Хана Соло «Сокол Тысячелетия»

Пятница, 25 Мая 2018 12:38
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло «Сокол Тысячелетия» Фото из открытых источников

Трехмерное изображение звездолета "Тысячелетний сокол" (Millenium Falcon, он же "Сокол тысячелетия"), который в вымышленной вселенной "Звездные войны" принадлежит Хану Соло, появилось на крыше московского торгового центра "Авиапарк". Событие, как несложно догадаться, приурочено к появлению в российском прокате фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории".

 

Масштабное граффити — дело рук пяти художников, которые работали над ним в течение шести дней. Площадь рисунка составила пятьсот восемьдесят семь квадратных метров, так что краски на него пришлось потратить целых сто пятьдесят литров.

 

Но 3D-изображение "Тысячелетнего сокола", как видно, того стоило — если смотреть на рисунок с высоты, то создается удивительное ощущение реальности космического корабля.

 

Прокат фильма о Хане Соло, напомним, начался в Российской Федерации вчера, двадцать четвертого мая. Картина является так называемым спин-оффом основной серии фильмов Star Wars — она посвящена конкретному герою звездной саги — Хану Соло. Главную роль в фильме исполнил Олден Эренрайк, а вместе с ним в титрах присутствуют Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости граффити
Главное за сутки
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом…
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также…
Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании. В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает…

Читайте также
Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»‍ Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»‍ Двадцатого мая состоится российская премьера художественного фильма "451 градус по Фаренгейту" — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, накануне премьеры в РФ, режиссер картины Рамин Бахрани рассказал, как на…
Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса Sabi Miss-восходящая звезда российского рэпа неожиданно оказалась в центре скандала. Подробнее - в материале Planet Today. Российские сми поведали о том, что в одном из американских изданий опубликовано расследование с…
1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox 1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox В новом треке музыканта зашифрован биткоин адрес, на счету которого 1 btc. По текущему курсу это более 490 тысяч рублей. Cибирский музыкант Bananafox разместил на своей официальной странице информацию по…
Billboard Music Awards: Назван лучший музыкант года Billboard Music Awards: Назван лучший музыкант года Престижная в музыкальном мире премия Billboard Music Awards досталась в этом году поп-исполнителю из Великобритании Эду Ширану — пишет сетевое издание Deadline, по данным которого, соответствующая церемония награждения прошла в…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.

Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.