Понедельник 19 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»

Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»

Понедельник, 19 Марта 2018 12:43
Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» Фото из открытых источников

В издании Esquire был опубликован рейтинг фильмов франшизы "Звездные войны", согласно которому лучшим фильмом серии Star Wars был признан пятый эпизод, "Империя наносит ответный удар".

 

Картина, поставленная режиссером Ирвином Кершнером, увидела свет уже почти четыре десятка лет назад — в 1980 году. Именно в фильме "Империя наносит ответный удар" были показаны самые, как считают фанаты фантастической саги, запоминающиеся моменты.

 

Фильм, при этом, является продолжением самых первых "Звездных войн", которые разместились на второй строке рейтинга Esquire. Третью строку топа оккупировала картина "Последние джедаи", которую в 2017 году снял режиссер Райан Джонсон. Это, если что, последний на данный момент номерной (восьмой) фильм саги.

 

В первой пятерке лучших фильмов франшизы "Звездные войны", кроме того, присутствуют картины "Месть ситхов" 2005-го и, внезапно, спин-офф "Изгой-один. Звездные войны: Истории", вышедший в 2016. Спин-офф, по мнению многочисленных критиков, получился куда более продуманным и впечатляющим, чем многие номерные эпизоды.

 

Спин-оффов Star Wars, кстати говоря, в скором времени станет едва ли не больше, чем фильмов основной саги. 24 мая 2018-го, например, выходит лента "Соло: Звездные войны. Истории".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны

Главное за сутки
После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, сообщили в ЦИК. Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере…
"Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова "Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента в России были очевидны и беспрецедентны. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова в эфире…
Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Глава МИД Украины Павел Климкин предложил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону устроить высланных из России британских дипломатов работать в Киеве. Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру. «Предлагаю…

Читайте также
Эксперты назвали самые жуткие фильмы ужасов всех времен Эксперты назвали самые жуткие фильмы ужасов всех времен Рейтинг наиболее жутких порождений кинематографа появился сегодня на портале BuzzFeed. В список самых страшных фильмов ужасов вошло тридцать восемь картин. Самый страшный фильм всех времен и народов — это, по…
Михаил Ефремов устроил скандал в Самаре за 2,5 млн рублей Михаил Ефремов устроил скандал в Самаре за 2,5 млн рублей Актер Михаил Ефремов получил два с половиной миллиона рублей за участие в спектакле "Не становись чужим". Да, речь идет о том самом спектакле, постановка которого в Самаре спровоцировала масштабный скандал.…
"Евровидение-2018": Букмекеры назвали возможного победителя конкурса "Евровидение-2018": Букмекеры назвали возможного победителя конкурса Букмекеры из Европейского союза уже определились с самым вероятным кандидатом на победу в престижном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018". И это не участница из Российской Федерации Юлия Самойлова. Инвалиды нынче не в…
Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе его театра. Актер умер в окружении семьи в госпитале, сообщает Лента.ру. Табаков несколько месяцев находился…
Фото
Самая крупная глициния в японском парке Асикага Самая крупная глициния в японском парке Асикага

Японский парк Асикага (Ashikaga Flower Park), расположившийся в одноименном городе в самом центре ос...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?

- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Почему важно лечить болезни до конца Почему важно лечить болезни до конца
С приходом холодов люди часто подвергаются переохлаждениям, ослабляющим организм. А так как в этот период наблюдается высокая активность вирусов, в таком состоянии есть вероятность столкнуться с их воздействием. Они вызывают респираторные заболевания – воспалительные явления в горле, носе и органах. Большинство людей легкомысленно относятся к…
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года
Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года. Абузаров Ринат родился 24 апреля…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.