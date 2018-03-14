Режиссер «Звездных войн» обвинил Россию в попытках вмешательства в сюжет‍

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Российская Федерация пыталась повлиять не только на исход выборов сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки, но и на сюжет фильма "Звездные войны: Последние джедаи" — заявил режиссер и автор сценария картины, Райан Джонсон.

Точнее говоря, не Российская Федерация, а боты в "Твиттере", управляемые, по мнению кинематографиста, из России. В какой-то момент Джонсон столкнулся с настоящей атакой ботов.

"Они писали, в общем-то, одно и то же, просто разными словами. То есть, речь идет о десятках и сотнях аккаунтов, которые совершали четко скоординированные действия, направленные на то, чтобы изменить сценарий находившегося в производстве фильма. Боты, в частности, добивались того, чтобы генерал Хакс не погиб. Я вообще не понимал сперва, почему кто-то может пытаться препятствовать смерти этого персонажа, но потом осознал, что это как бы такой жест в поддержку авторитарных режимов", — говорит Джонсон.

В общем, американский кинематографист, как видим, слишком глубоко копает. Потому что атака ботов в "Твиттере", жертвой которой он стал, на самом деле вряд ли преследовала какие-то политические цели — вероятнее всего, кто-то связанный с бот-сетью просто оказался фанатом вселенной Star Wars.