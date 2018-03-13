"Евровидение-2018": Букмекеры назвали возможного победителя конкурса

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Букмекеры из Европейского союза уже определились с самым вероятным кандидатом на победу в престижном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018". И это не участница из Российской Федерации Юлия Самойлова.

Инвалиды нынче не в тренде — говорят европейские букмекеры, пророчащие Юлии Самойловой лишь шестнадцатое место. Зато в тренде Plus size — добавляют они, говоря о предполагаемом победителе "Евровидения-2018", Нетте Барзилай из Израиля. Израильская певица будет выступать с композицией "Toy".

На втором месте в рейтинге наиболее вероятных по мнению букмекеров победителей грядущего "Евровидения" — Элина Нечаева, оперная певица из Эстонии, которая в рамках конкурса исполнит песню "La Forza". Третью строку оккупировал Миколас Йозеф, певец из Чехии. Он выступит с композицией "Lie To Me".

А вот конкурсантка от РФ Юлия Самойлова притаилась на шестнадцатой строке букмекерского топа. Юлия будет исполнять композицию "I Won't Break!", написанную целым коллективом авторов (Леонид Гуткин, Арье Бурштейн и Нэтта Нимроди).

"Евровидение-2018" будет проходить в столице Португалии — Лиссабоне. Грандиозный финал конкурса намечен на двенадцатое мая, а первый и второй полуфиналы пройдут, соответственно, восьмого и десятого мая.