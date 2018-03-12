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Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018»

Понедельник, 12 Марта 2018 08:06
В России определились с участником на «Евровидение-2018» Фото из открытых источников

На междунароном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова, сообщает «Воскресное время» на Первом канале.

 

«Задумка — фантастическая, это что-то неземное, волшебное, — рассказала певица о готовящемся номере I Won’t Break. — Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей».

 

О планах послать от России Самойлову генеральный директор телеканала Константин Эрнст рассказал после того, как Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на «Евровидение-2017» якобы из-за ее посещения Крыма, который Киев считает своей территорией. Теперь эта информация получила подтверждение.

 

Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне, напоминает Лента.ру. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

 

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Евровидение

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