Звезда сериала «Секс в большом городе» метит в губернаторы Нью-Йорка

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Актриса из Соединенных Штатов Америки Синтия Никсон, известная в первую очередь как Миранда Хоббс из легендарного телевизионного сериала "Секс в большом городе", планирует участвовать в качестве кандидата в грядущих выборах губернатора Нью-Йорка.

Об общественно-политической стороне жизни Синтии Никсон сообщает локальный тв-канал NY1, по данным которого, в команду актрисы войдут такие люди, как Билл Хайерс и Ребекка Кац. Это, если что, работники предвыборного штаба Билла де Блазио, действующего мэра Нью-Йорка.

Слухи о том, что Никсон собирается участвовать в выборах нью-йоркского губернатора, появились в американских средствах массовой информации в конце лета 2017-го года. Сама Синтия, как необходимо отметить, делала всё, чтобы подогреть соответствующие слухи, так что в конце концов они, как и предполагалось, оказались не просто слухами.

Звезда культового сериала, в частности, постоянно критиковала (и продолжает делать это) Эндрю Куомо, нынешнего губернатора Нью-Йорка. Плюс, критика Синтии Никсон обрушивается и на Дональда Трампа, президента США. Которого, впрочем, в Америке не критикует только ленивый.