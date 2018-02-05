Брат звезды сериала «Секс в большом городе» найден мертвым в Канаде

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Брат актрисы Ким Кэттролл, известной в основном благодаря сериалу "Секс в большом городе", был обнаружен мертвым. Тело мужчины нашли на территории Канады, в одном из затерянных в сельской местности домов.

Второго февраля 2018-го года актриса Ким Кэттролл опубликовала пост в соцсети, в котором попросила общественность помочь ей отыскать ее младшего брата. Мужчина по имени Кристофер Кэттролл, по словам звезды, перестал выходить на связь.

Канадские полицейские, которые проверили место, где предположительно должен был находиться брат Ким Кэттролл, нашли его, однако в виде бездыханного тела. Причина смерти мужчины не уточняется, но по словам полицейских, кончина брата Кэттролл имеет естественный характер.