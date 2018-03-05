"Зови меня своим именем" получила Оскар за лучший адаптированный сценарий

Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Зови меня своим именем" получил престижную в кинематографическом мире статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылающееся на прямую трансляцию с церемонии.
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" победила картина "Прочь", представляющая собой весьма удачный режиссерский дебют актера Джордана Пила.
Детективный триллер с элементами хоррора, в центре сюжетной линии которого молодой темнокожий парень, который приехал знакомиться к родителям своей белой подружки, оказался просто-таки свежим глотком воздуха — отмечают многочисленные критики, советующие Джордану Пилу не останавливаться на достигнутом.
Фильм "Прочь" обошел в своей номинации такие картины, как "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин Макдона), "Любовь - болезнь" (Майкл Шоуолтер), "Форма воды" (Гильермо дель Торо) и "Леди Берд" (Грета Гервиг).
А с фильмом "Зови меня своим именем", который победил в номинации "Лучший адаптированный сценарий", соперничали ленты "Ферма "Мадбаунд" (Ди Риис), "Горе-творец" (Джеймс Франко) и "Большая игра" (Аарон Соркин).
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