«Бегущий» или «Нелюбовь»? Какой фильм из номинантов на «Оскар» больше всего интересует россиян

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Стали известны номинанты на 90-ю премию «Оскар», и многие из фильмов уже доступны для просмотра дома. Среди них – «Бегущий по лезвию 2049», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и другие. Столичный «МегаФон» составил рейтинг популярности* номинантов на основе данных онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ».

Самым востребованным фильмом среди зрителей «МегаФон.ТВ» стал сиквел культового блокбастера «Бегущий по лезвию 2049». На его долю пришлось более половины от всех покупок «оскаровских» картин в начале 2018 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Второе место в топе заняла военная драма «Дюнкерк». Скачок интереса к этому фильму отмечен 8 января, сразу после церемонии вручения премии «Золотой Глобус». Даже несмотря на то, что фильм не забрал ни одной награды, 15% от всех покупок фильма в январе пришлось именно на этот день.

Третьим по количеству покупок стал мультфильм «Босс-молокосос». Интерес к нему в течение всего первого месяца года оставался на одном уровне. На долю «Босса» пришлось больше 10% спроса на фильмы-номинанты на «Оскар».

Следом расположились фильмы «Планета обезьян: Война», «Ван Гог. С любовью Винсент», «Стражи Галактики. Часть 2». Картины «Логан» и «Малыш на драйве» интересовали зрителей во второй половине месяца, а триллер «Прочь» – в середине.

Отечественная драма «Нелюбовь» пока не особенно востребована российским зрителем: она занимает 10 строчку рейтинга. Впрочем, по мере приближения главной кинопремии года ее популярность может возрасти. На прошлой неделе интерес зрителей к ней угас, но ближе к концу месяца начал возвращаться.

В целом, зрители проявляют особенный интерес к фильмам, участвующим в престижных премиях. При этом в некоторых случаях даже неважно, получили создатели картины награду или нет.

* В рейтинге учитывались 11 фильмов, доступных на «МегаФон ТВ». В исследовании учитывалось количество покупок по каждому из них в период с 8 по 23 января 2018 года