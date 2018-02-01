Рассекречены новые ведущие передачи "Орел и Решка"

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Генеральный директор тв-канала "Пятница" Николай Картозия рассекретил имена новых ведущих популярного проекта "Орел и решка". Соответствующей информацией Картозия поделился с подписчиками своего аккаунта в "Инстаграме".

Новыми ведущими станут Мария Гамаюн и Ольга Антипова. Обе девушки, что интересно, пока что не имеют опыта работы на телевидении. Гамаюн, как отметил гендиректор "Пятницы", станет ведущей "морского сезона" программы, а Антипова будет вести шоу "Орел и Решка. Россия".

Мария Гамаюн окончила ВГИК и снималась в сериалах "Кухня" и "Чернобыль". Следующим этапом карьеры восходящей звезды мог бы стать, например, сериал "Чернобыльская кухня" (или "Кухонный Чернобыль"), но судьба распорядилась иначе и Гамаюн попала в шоу о путешествиях.

А вот Ольга Антипова в сериалах не снималась. Она, будучи уроженкой Абакана, занималась преподаванием игры на гитаре, однако в какой-то момент ощутила тягу к телевидению. Которая и привела ее к "Орлу и решке".

Проект "Орел и решка" был создан на Украине, а российский канал "Пятница" начал показывать его в 2014 году. Авторы шоу получали престижные статуэтки "ТЭФИ" в 2014 и 2016 годах.