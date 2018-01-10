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Регина Тодоренко откровенно рассказала, почему ушла из программы "Орел и Решка"

Среда, 10 Января 2018 10:18
Регина Тодоренко откровенно рассказала, почему ушла из программы &quot;Орел и Решка&quot; Фото из открытых источников

Бывшая ведущая телевизионного проекта "Орёл и решка" Регина Тодоренко рассказала о причинах своего ухода из шоу, а также поделилась некоторыми подробностями личной жизни. Интервью с Региной появилось на страницах журнала "Стархит".

 

В ноябре 2017-го, напомним, стало известно о том, что ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко покидает проект.

 

"Всему есть конец. Ученые говорят, что необходимо в той или иной степени менять свою сферу деятельности каждые четыре года. Мне нравится путешествовать, но я устала от формата, в котором все это происходило. С каждым ведь бывает, что становится невыносимо вставать по утрам, стоять в пробках, проводить весь день в офисе и так далее. Нужна перезагрузка. Вот я и подумала, что мне нужно провести ее", — говорит Тодоренко.

 

Экс-ведущая популярного телешоу, кстати, решила "перезагрузить" не только профессиональную, но и личную жизнь.

 

"Мы расстались с Никитой в конце минувшего лета. Расстались по обоюдному согласию, решив, что пора прекратить мучить друг друга, так как наше общение уже не приносило радости. Из наших отношений исчезла "химия", то есть мне уже не хотелось бежать к нему, а ему не хотелось ждать меня", — разоткровенничалась Регина.

 

По словам Тодоренко, она не собиралась сразу же погружаться в новые отношения, однако встреча с Владом Топаловым "спутала все карты".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости знаменитость

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