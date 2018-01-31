Путину дали посмотреть флешку с "Движением вверх"

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Глава Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова, который сыграл ключевую роль в отечественной спортивной драме "Движение вверх", демонстрирующей рекорды кассовых сборов. Смотрите видео ниже.

Путин побеседовал с Машковым в столичном Гостином дворе, где президент, участвующий в предвыборной гонке, встретился со своими доверенными лицами.

"Мы и не знали, что вы ходили в кино на "Движение вверх"", — ответил Машков на слова благодарности Путина.

"Я не ходил, я просто флешку включил и посмотрел. С такими современными технологиями, как флешка все-таки могу совладать", — заявил президент России.

На что Машков поинтересовался: "Что, уже украли?", а Путин, в свою очередь, сказал: "Почему сразу украли? Просто дали посмотреть".

Российский президент, как сообщают СМИ, регулярно знакомится с новинками отечественной киноиндустрии. В этом году Путин уже успел посмотреть фильм "Рубеж", а прошлой осенью, например, он оценил картину "Салют-7".

Фильм "Движение вверх", тем временем, уже собрал в прокате два с лишним миллиарда рублей, став самой кассовой картиной современного российского кино.