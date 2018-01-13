Назван российский фильм, который станет самым кассовым в истории

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Глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский назвал отечественный фильм, который станет самым кассовым в истории современной России. Речь идет о спортивной драме "Движение вверх", которую снял режиссер Антон Мегердичев.

Соответствующая запись появилась на официальной странице Владимира Мединского в микроблогинговом сервисе "Твиттер". "Каждый второй зритель, который на этой неделе отправляется в кинотеатр, смотрит фильм "Движение вверх". Уверен, что уже к грядущему воскресенью эта картина станет самой кассовой в истории кинематографа РФ", — пишет министр культуры.

Фильм, который по прогнозу Мединского станет кассовым рекордсменом российского кинематографа, посвящен значительному событию в истории отечественного спорта — победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972-го года.

По итогам новогодних каникул картина Мегердичева собрала 1 200 000 миллионов рублей, что, безусловно, более, чем впечатляющий показатель. Фильм, при этом, не сбавляет обороты, то есть итоговая сумма будет гораздо более значительной.

Главные роли в ленте исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш и Джеймс Тратас.