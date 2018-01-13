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Назван российский фильм, который станет самым кассовым в истории

Пятница, 12 Января 2018 14:29
Назван российский фильм, который станет самым кассовым в истории Фото из открытых источников

Глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский назвал отечественный фильм, который станет самым кассовым в истории современной России. Речь идет о спортивной драме "Движение вверх", которую снял режиссер Антон Мегердичев.

 

Соответствующая запись появилась на официальной странице Владимира Мединского в микроблогинговом сервисе "Твиттер". "Каждый второй зритель, который на этой неделе отправляется в кинотеатр, смотрит фильм "Движение вверх". Уверен, что уже к грядущему воскресенью эта картина станет самой кассовой в истории кинематографа РФ", — пишет министр культуры.

 

Фильм, который по прогнозу Мединского станет кассовым рекордсменом российского кинематографа, посвящен значительному событию в истории отечественного спорта — победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972-го года.

 

По итогам новогодних каникул картина Мегердичева собрала 1 200 000 миллионов рублей, что, безусловно, более, чем впечатляющий показатель. Фильм, при этом, не сбавляет обороты, то есть итоговая сумма будет гораздо более значительной.

 

Главные роли в ленте исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш и Джеймс Тратас.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино

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