Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма «Ла-Ла-Ленд»

Фото из открытых источников

Американская компания Apple собирается расширить свою область деятельности и заняться производством медиа-контента. Apple, в частности, запустит собственный стриминговый сервис, для которого будет самостоятельно производить контент.

Одной из первых "ласточек" должен стать некий драматический сериал, о котором пока что известно только то, что его созданием занимается Дэмьен Шазелл, оскароносный благодаря "Ла-Ла Ленду" режиссер.

По данным "Кинопоиска", детали проекта держатся в строжайшей тайне, но точно известно, что его будет снимать Дэмьен Шазелл. Непосредственное производство сериала возьмет на себя студия MRC, которая делала такие шоу, как "Карточный домик" и "Озарк".

Дэмьен Шазелл, кстати, уже участвует в производстве телевизионного проекта — режиссер снимает музыкальную драму "Водоворот" (The Eddy), разворачивающуюся в современном Париже. Сюжет построен вокруг владельца ночного клуба и окружающих его людей. Сериал из восьми эпизодов должен появиться на Netflix.

Что же касается сериалов от Apple, то "яблочная" корпорация подходит к новому для себя бизнесу очень серьезно — она, например, уже сформировала особый отдел, который занимается только этим направлением.