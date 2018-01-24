Рэперов запретили на китайском телевидении

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Правительство Китайской Народной Республики заботится о ментальном здоровье своих граждан, поэтому на телевидении КНР отныне запрещены рэперы и хип-хоп культура в целом. Это, по словам представителей главного государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Поднебесной, должно пойти китайским гражданам лишь на пользу.

Кроме рэперов, на китайское телевидение отныне заказан вход "вульгарным", "безвкусным", покрытым татуировками, а также прочим несоответствующим высоким идеологическим нормам Китая артистам.

Плюс, китайское телевидение теперь не будет показывать ничего связанного с неформальной или декадентской культурой.

В общем, Китай — не лучшее место для построения карьеры, если вы татуированный безвкусный рэпер-декадант с вульгарными повадками.

Чистка китайского телевидения от рэперов была весьма предсказуемой. Недавно, например, из популярного в КНР телевизионного конкурса Singer исчез рэпер GAI (Чжоу Янь). Кроме того, записи GAI пропали из перечня видео канала Hunan TV на YouTube. Никакого официального объяснения этому, кстати, не последовало.