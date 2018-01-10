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Рэпер Канье Уэст спел для умирающей девочки

Вторник, 09 Января 2018 12:47
Рэпер Канье Уэст спел для умирающей девочки Фото из открытых источников

Популярный в Соединенных Штатах Америки и за их пределами рэп-исполнитель Канье Уэст выполнил последнее желание своей умирающей от рака юной фанатки и спел персонально для нее композицию «I Love Kanye». О благотворительном поступке рэпера пишет издание Mirror.

 

По данным которого, Канье Уэст предпочел не афишировать свое доброе дело, а известно о нем стало только после того, как о событии написала в "Твиттере" некая Дебби.

 

"В моем городе жила девочка, которая умерла от рака пару дней назад. Перед смертью к ней позвонил Канье Уэст и спел для нее. Об этом нигде не писали, но это правда. Я очень уважаю Канье за этот благородный поступок", — сообщила Дебби.

 

Информацию подтвердила Ким Кардашьян, супруга Канье Уэста. Она, в частности, написала, что молится вместе с мужем за семью девочки.

 

Сам рэпер не стал комментировать случившееся. Известно, что через несколько часов после того, как он позвонил юной поклоннице при помощи сервиса FaceTime, девочки умерла.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Канье Уэст

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