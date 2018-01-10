Рэпер Канье Уэст спел для умирающей девочки

Популярный в Соединенных Штатах Америки и за их пределами рэп-исполнитель Канье Уэст выполнил последнее желание своей умирающей от рака юной фанатки и спел персонально для нее композицию «I Love Kanye». О благотворительном поступке рэпера пишет издание Mirror.
По данным которого, Канье Уэст предпочел не афишировать свое доброе дело, а известно о нем стало только после того, как о событии написала в "Твиттере" некая Дебби.
"В моем городе жила девочка, которая умерла от рака пару дней назад. Перед смертью к ней позвонил Канье Уэст и спел для нее. Об этом нигде не писали, но это правда. Я очень уважаю Канье за этот благородный поступок", — сообщила Дебби.
Информацию подтвердила Ким Кардашьян, супруга Канье Уэста. Она, в частности, написала, что молится вместе с мужем за семью девочки.
Сам рэпер не стал комментировать случившееся. Известно, что через несколько часов после того, как он позвонил юной поклоннице при помощи сервиса FaceTime, девочки умерла.
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