Актриса обвинила Стивена Сигала в изнасиловании‍

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Герой боевиков Стивен Сигал стал очередной обвиненной в сексуальных домогательствах голливудской звездой — Сигала обвинила в изнасиловании малоизвестная актриса Регина Симонс.

По данным издания People, Симонс уже обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Лос-Анджелеса. Актриса внезапно вспомнила, что двадцать четыре года назад, когда ей едва исполнилось восемнадцать лет, у нее приключился некий неприятный инцидент со Стивеном.

"В 1994 году я снималась в массовке картины "В смертельной опасности", в которой Стивен Сигал исполнял главную роль. Когда фильм был уже практически снят, Стивен пригласил меня на вечеринку, которую он, по его словам, устроил, чтобы отпраздновать завершение съемок. Оказавшись на "вечеринке", я поняла, что кроме меня и Стивена никто не пришел. В общем, никакого празднования не было", — рассказывает актриса.

Которая пыталась вспомнить, что было вместо вечеринки, почти четверть века. А вспомнив, поняла, что это принято называть изнасилованием. Стивена Сигала, кстати, обвиняет в домогательствах не только Регина Симонс, но и модель Фавиола Дэвис.