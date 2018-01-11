Эмма Уотсон рассказала о "полном комплекте" сексуальных домогательств, которые она пережила

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Актриса из Великобритании Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Грейнджер в "Гарри Поттере", рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах, жертвой которых она становилась в течение своей жизни.

"В Великобритании ничуть не лучше, чем в США, если анализировать ситуацию с сексуальными домогательствами. Я знаю, о чем говорю, так как на своей собственной шкуре испытала все это. Я пережила полный комплект домогательств", — цитирует звезду NME.

По словам Уотсон, она считала свой негативный опыт чем-то относительно уникальным, поэтому очень удивилась, когда узнала, что практика сексуальных домогательств столь широко распространена в современном обществе. "Я и подумать не могла, что с этим отвратительным явлением сталкивалось так много женщин", — говорит она.

Уотсон добавляет, что секс-скандалы, которые вспыхнули в медиапространстве на протяжении последних месяцев — лишь самая вершина айсберга, который является даже более массивным, чем можно себе представить.

"Многие молодые жительницы Великобритании постоянно подвергаются приставаниям, например, на рабочих местах. Это ужасно и с этим нужно что-то делать", — говорит знаменитость.