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Умер переживший Холокост писатель Аарон Аппельфельд

Четверг, 04 Января 2018 12:25
Умер переживший Холокост писатель Аарон Аппельфельд Фото из открытых источников

Знаменитый поэт и прозаик из Израиля Аарон Аппельфельд, который пережил Холокост, умер в ночь на 4 января в возрасте восьмидесяти пяти лет. 

 

СМИ сообщают: «Лауреат премии Израиля по литературе известный и уважаемый писатель умер сегодня ночью. Ему было 85 лет. У него есть жена и трое детей». 

 

Израильский поэт появился на свет в 1932 году в Румынии, он рос в состоятельной семьей в украинском городе Черновицы, сейчас город называется Черновцы. Во время Второй мировой войны, когда Аппельфельду было восемь лет, город оккупировали войска из Румынии, поэтому его семья попало в гетто, на его глазах застрелили мать. 

 

В современности Аппельфельда по праву считали одним из самых значимых израильских поэтов и писателей, который писал на иврите, но при этом не знал этого языка с самого детства. Его родной язык считался немецкий, но он говорил на русском, украинском, идише, итальянском и английских языках. 

 

Израильский автор обнародовал 43 книги, его произведения переводились более чем на тридцать языков, он стал обладателем иностранного почетного членства Американской академии искусства и наук и получил множество наград и званий за свою жизнь.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Культура   Теги Новости Израиль писатель Аарон Аппельфельд Умер Скончался поэт

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