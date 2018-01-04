Умер переживший Холокост писатель Аарон Аппельфельд

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Знаменитый поэт и прозаик из Израиля Аарон Аппельфельд, который пережил Холокост, умер в ночь на 4 января в возрасте восьмидесяти пяти лет.

СМИ сообщают: «Лауреат премии Израиля по литературе известный и уважаемый писатель умер сегодня ночью. Ему было 85 лет. У него есть жена и трое детей».

Израильский поэт появился на свет в 1932 году в Румынии, он рос в состоятельной семьей в украинском городе Черновицы, сейчас город называется Черновцы. Во время Второй мировой войны, когда Аппельфельду было восемь лет, город оккупировали войска из Румынии, поэтому его семья попало в гетто, на его глазах застрелили мать.

В современности Аппельфельда по праву считали одним из самых значимых израильских поэтов и писателей, который писал на иврите, но при этом не знал этого языка с самого детства. Его родной язык считался немецкий, но он говорил на русском, украинском, идише, итальянском и английских языках.

Израильский автор обнародовал 43 книги, его произведения переводились более чем на тридцать языков, он стал обладателем иностранного почетного членства Американской академии искусства и наук и получил множество наград и званий за свою жизнь.