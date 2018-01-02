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Израильские военные атаковали позиции ХАМАС

Вторник, 02 Января 2018 09:49
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС Фото из открытых источников

Израильская авиация атаковала на юге сектора Газа военный объект, принадлежащий палестинским боевикам из движения ХАМАС. Это было совешено в ответ на новый ракетный обстрел с территории анклава.

 

Информацию об этом распространила армейская пресс-служба.

 

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", — говорится в сообщении представителя Армии обороны Израиля в Twitter.

 

Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим израильской столицей, пишет РИА Новости.

 

Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Израиль сектор Газа

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