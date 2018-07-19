Четверг 19 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей без их согласия

Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей без их согласия

Четверг, 19 Июля 2018 09:54
Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей без их согласия Фото из открытых источников

Согласно новой концепции взаимодействия с общедоступными данными, одобренной рабочей группой по правовому регулированию цифровой экономики, бизнес-структуры смогут свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в глобальное информационное пространство.

 

Для этого, как уточняют "Ведомости", владельцам данных не нужно будет давать какое-то особое согласие. Концепция, предварительно одобренная рабочей группой, теперь должна превратиться в законопроект, который будут прорабатывать центр компетенции — еще одна структура, существующая в рамках цифровой экономики.

 

Концепция, о которой идет речь, была выбрана из трех предложенных экспертами. Специалисты Mail.ru Group, в частности, предлагали другую идею — согласно их замыслу, пользователи доверяют хранение и обработку своих персональных данных только тому сервису, который их размещает.

 

В рамках еще одной концепции законодательство вообще не потребовало бы изменений. Но остановились в итоге на той концепции, которая предоставляет максимальный простор для маневра бизнесу — подразумевается, что он таким образом будет развиваться наиболее стремительно.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости персональные данные
Главное за сутки
Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за приписываемое РФ вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Такое мнение глава Белого дома выразил…
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. «Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической…
В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» В «Нафтогазе» заявили о готовности пойти на мировую с «Газпромом» Киев готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такое соглашение возможно…
Читайте также
Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Пока Илон Маск ловил хайп, предлагая «помощь» в спасении детей в Таиланде, ночью 10 июля произошло эпохальное событие. Российский космический корабль «Прогресс МС-09» поставил рекорд, долетев и состыковавшись с Международной…
Юрий Витренко: Россия должна Украине деньги и обязана сохранить транзит Юрий Витренко: Россия должна Украине деньги и обязана сохранить транзит Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о намерении России сохранить транзит газа через Украину, однако ответ Витренко явно противоречит украинским интересам — говорит Игорь…
Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году США могут вернуть себе в следующем году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом, как сообщила в пятницу телекомпания CBS, выступило Информационное…
Тема дня
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина

На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу...

Фото
Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Бизнес и производство
SEO продвижение: основные преимущества SEO продвижение: основные преимущества
Современный темп жизни заставляет действовать по его правилам, и для того чтобы получать удовольствие от ведения бизнеса приходится быть в курсе всех рекламных новинок и способов продвижения, которые существуют на сегодняшний день. Трудно сказать, какой именно способ будет наиболее приемлемым для вашего занятия, по этой…
Аспекты стабильного развития предприятия: подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров Аспекты стабильного развития предприятия: подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров
Кадровый вопрос остается актуальным для многих организаций коммерческой и социальной сферы, особенно когда речь заходит о выборе между наймом высококвалифицированного специалиста или использованием потенциала перспективных сотрудников. Предлагаемая система корпоративного обучения Yaware Courses с входящими курсами и расширенным функционалом комплексных программ, с основными аспектами которых можно…
Недвижимость
Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО
Памятник, расположенный на Рождественском бульваре, был построен в 1908-1910 гг. по проекту архитектора Г.А. Гельриха. Департамент культурного наследия города Москвы официально подтвердил завершение ремонтно-реставрационных работ по фасадам Доходного дома начала ХХ века (объекта культурного наследия федерального значения). Памятник находится по адресу: Рождественский бульвар, дом 9,…
Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы
«Москва глазами молодых градостроителей» – ежегодный конкурс макетных проектов, который проводит Департамент градостроительной политики города Москвы. Конкурс даст участникам возможность заявить о себе, предложив идеи нового архитектурного образа столицы – современного города, в котором комфортно жить и работать. Подробнее - в материале Planet Today. Прием…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.