Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей без их согласия

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Согласно новой концепции взаимодействия с общедоступными данными, одобренной рабочей группой по правовому регулированию цифровой экономики, бизнес-структуры смогут свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в глобальное информационное пространство.

Для этого, как уточняют "Ведомости", владельцам данных не нужно будет давать какое-то особое согласие. Концепция, предварительно одобренная рабочей группой, теперь должна превратиться в законопроект, который будут прорабатывать центр компетенции — еще одна структура, существующая в рамках цифровой экономики.

Концепция, о которой идет речь, была выбрана из трех предложенных экспертами. Специалисты Mail.ru Group, в частности, предлагали другую идею — согласно их замыслу, пользователи доверяют хранение и обработку своих персональных данных только тому сервису, который их размещает.

В рамках еще одной концепции законодательство вообще не потребовало бы изменений. Но остановились в итоге на той концепции, которая предоставляет максимальный простор для маневра бизнесу — подразумевается, что он таким образом будет развиваться наиболее стремительно.