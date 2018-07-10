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Экономическая политика российских властей оказалась страшнее санкций

Вторник, 10 Июля 2018 11:57
Экономическая политика российских властей оказалась страшнее санкций Фото из открытых источников

Санкции, при помощи которых Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пытаются сдерживать Российскую Федерацию, имеют весьма условную эффективность — утверждают специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства, выяснившие, что главным сдерживающим фактором, ограничивающим развитие экономики РФ, является экономическая политика, которой придерживается российская власть.

 

"Российский бизнес страдает не из-за каких-то полумифических санкций, а, например, из-за вполне конкретного налогового маневра, который правительство РФ провело в нефтегазовой сфере. Это подтверждается тем фактом, что рентабельность нефинансовых компаний снизилась на 1.6 п.п. за два года, которые прошли с момента введения санкций", — говорят аналитики АКРА.

 

О том, что санкции Запада влияют на российскую экономику очень косвенным образом, говорит целый комплекс специфических параметров.

 

Санкции, при этом, все-таки оказывают на экономику РФ некоторый эффект, однако он будет заметен лишь в долгосрочной перспективе.

 

"Все указывает на то, что экономике России не дает развиваться ее же правительство, а не какие-то санкции, которые используются лишь для отвода глаз населения от реальных проблем", — отмечают эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости санкции
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