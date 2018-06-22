Порошенко ввел санкции против политических партий России

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Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций.

Ограничительные меры вводятся в отношении семи российских партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партии России" и "Патриотов России".

Согласно решению, у всех партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны и ограничена выдача наличности по банковским картам, "эмитированным резидентами иностранного государства". Кроме того, прекращена выдача им лицензий или иных разрешающих документов на ввоз или вывоз из страны валютных ценностей.

Действие ограничительных мер распространяется и на Центральную избирательную комиссию (ЦИК РФ) и ее главу Эллу Памфилову. Зампред органа Николай Булаев также числится в дополненном перечне, пишет ТАСС.

Кроме того в списке оказались Избирательная комиссия Республики Крым, ее секретарь Майя Гришина и члены Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов. Помимо этого ограничительные меры введены в отношении еще порядка ста сотрудников избиркомов разного уровня на территории полуострова.

Российские предприниматели Аркадий и Борис, а также Роман и Лилия Ротенберги также стали "фигурантами" перечня, вслед за Игорем Ротенбергом, который попал в него ранее. Теперь им будет запрещено въезжать на территорию Украины и выводить капитал за пределы страны.

Среди прочих бизнесменов в списке оказались директор компании "Дайвтехносервис" Александр Трибун и ее сотрудник Олег Чириков, директор "НВП "Берил" Олег Николаев, а также Виктория Билан, Евгения Воробьева и Наталья Золотарева.

Общественные организации

Санкции коснулись и нескольких российских общественных организаций. В отношении "Союза пенсионеров России", "Корпуса "За чистые выборы", "Боевого братства" и Союза ветеранов Афганистана на территории Украины прекращают выполняться экономические и финансовые обязательства, активы организаций также будут заблокированы.

Ограничительные меры вводятся сроком на три года. Также, согласно документу, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о санкциях и "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер".

"Ничего не значащее решение"

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко уже назвал ничего не значащим решение Киева внести ряд российских политических партий, в том числе и "Единую Россию" в санкционные списки. "Это откровенный фейк. Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить", - заявил он, предположив, что подобными действиями Киев продолжает политику по разрыву всех связей и контактов между Россией и Украиной.

Тем не менее, заверил парламентарий, чтобы ни пытались предпринять нынешние власти Украины, Россия будет "настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми конструктивными силами на Украине, исключая тех националистов и преступников, которые совершили переворот и захват власти". "Нам не безразлична судьба миллионов украинцев, оказавшихся в заложниках украинских националистов. Однако мы уверены в том, что этот дурной маскарад скоро закончится", - заключил Ревенко.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

18 марта 2018 года жители полуострова впервые приняли участие в выборах президента России. После этого в Киеве заявили о непризнании результатов голосования в Крыму, а 2 мая президент Украины заявил о намерении ввести санкции в связи с этим.