ФНС назвала возраст самого молодого предпринимателя в России

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Самому молодому из предпринимателей, проживающих на территории Российской Федерации, всего четырнадцать лет. Несовершеннолетний бизнесмен, как сообщает Федеральная налоговая служба, занимается бизнесом в области дополнительного образования.

Клиентами юного бизнесмена, при этом, являются как дети, так и взрослые. Доклад, в рамках которого официальные представители ФНС рассказали о самом молодом российском бизнесмене, был посвящен распространению предпринимательства среди молодежи.

Согласно актуальной статистике, которой поделились представители ведомства, в России стабильно растет количество молодых людей, которые интересуются предпринимательством. Бизнесом, в частности, занимаются около четырех процентов молодых граждан РФ.

Молодые новички в мире бизнеса ведут деятельность в сфере интернет и оффлайн- торговли, а также открывают разнообразные заведения — например, кофейни или салоны красоты.

Традиционной популярностью у молодежи пользуется бизнес в сфере информационных технологий — молодые россияне создают успешные проекты для мобильных устройств, а также занимаются другими прибыльными ИТ-направлениями. Например, сопровождением больших корпоративных инфосистем.