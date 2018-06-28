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Владимир Ефимов: московские коммерсанты приобретают все больше патентов

Четверг, 28 Июня 2018 17:45
Владимир Ефимов: московские коммерсанты приобретают все больше патентов Фото из открытых источников

По сообщениям московского ДЭПИР, местные коммерсанты с января по март включительно приобрели более шести тысяч патентов общей суммой в около триста миллионов рублей. Как рассказала заместитель градоначальника столицы РФ Наталья Сергунина, отчисления в городской бюджет наполовину превысили показатели за тот же самый временной отрезок, но годом ранее. Такую информацию сообщает АГН «Москва».

 

В настоящее время свыше тысячи патентов купили представители столичного предпринимательского сообщества, специализирующихся на обслуживании и ремонте авто и мотоциклов. Услуги проката, бизнес по ремонту и изготовлению очковой оптики также демонстрируют хорошую динамику.

 

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, экономика мегаполиса — живой организм. Сейчас здесь сферу предоставления бытовых услуг следует относить к числу самых востребованных.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в АПК   Теги Новости
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