Владимир Ефимов: московские коммерсанты приобретают все больше патентов

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По сообщениям московского ДЭПИР, местные коммерсанты с января по март включительно приобрели более шести тысяч патентов общей суммой в около триста миллионов рублей. Как рассказала заместитель градоначальника столицы РФ Наталья Сергунина, отчисления в городской бюджет наполовину превысили показатели за тот же самый временной отрезок, но годом ранее. Такую информацию сообщает АГН «Москва».

В настоящее время свыше тысячи патентов купили представители столичного предпринимательского сообщества, специализирующихся на обслуживании и ремонте авто и мотоциклов. Услуги проката, бизнес по ремонту и изготовлению очковой оптики также демонстрируют хорошую динамику.

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, экономика мегаполиса — живой организм. Сейчас здесь сферу предоставления бытовых услуг следует относить к числу самых востребованных.