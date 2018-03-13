Эксперты назвали самое вкусное российское молоко

Представленное на полках магазинов Российской Федерации ультрапастеризированное молоко в целом отвечает всем предъявляемым к продуктам такого класса требованиям, то есть как минимум является безопасным для здоровья — заключают эксперты некоммерческой организации "Росконтроль", осуществившие комплексную экспертизу молока.
"Росконтроль" проверил ультрапастеризированное молоко семи брендов — это, в частности, "Простоквашино", "Домик в деревне", "Сарафаново", "Авида", "Село зеленое", "Останкинское" и Valio.
"Среди населения распространен миф, согласно которому длительный срок хранения ультрапастеризированного молока — это результат, достигаемый путем добавления в него консервантов. Но это предположение не соответствует действительности — наши тесты подтвердили его неправдивость. Мы не выявили консервантов ни в одном из протестированных образцов", — говорят авторы исследования.
Содержание кальция в молоке всех брендов оказалось несколько ниже нормы — от 100 ("Авида") до 114 ("Простоквашино") миллиграммов (при норме в 120), но это нормальная особенность технологической обработки, которой подвергается продукт.
"Есть замечания к молоку марки "Домик в деревне" — уровень белков не соответствует минимальным значениям, которые прописаны в ГОСТ. С другой стороны — молоко этого бренда оказалось самым вкусным", — отмечают специалисты.
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