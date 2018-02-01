Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока

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Принято считать, что систематическое употребление молока чревато исключительно положительными для здоровья эффектами, однако на самом деле молоко может быть не только полезным, но и вредным. Особенно для людей, склонных к ревматоидному артриту.

Такие выводы опубликовали на страницах издания The Daily Mail специалисты, которые сконцентрировались на определении истинной сущности молока. Оказалось, что в нем присутствуют бактерии, которые провоцируют агонизирующие состояния у людей, подверженных болезням суставов.

Такие же бактерии, кстати говоря, были выявлены в говядине, так что если вы страдаете от заболеваний суставов, то держитесь подальше не только от молока, но и от говядины.

"Для того, чтобы прийти к соответствующим заключениям, мы подвергли комплексному анализу кровь более, чем сотни пациентов. Считается, что молоко полезно для костей, но это не так, если речь идет о людях, предрасположенных к ревматоидному артриту (который особенно часто поражает суставы рук, коленей и запястий). Регулярное употребление молока способно совсем подкосить и так шатающееся здоровье таких граждан", — заявляют исследователи.