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Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока

Четверг, 01 Февраля 2018 09:38
Эксперты выяснили, к чему приводит употребление молока Фото из открытых источников

Принято считать, что систематическое употребление молока чревато исключительно положительными для здоровья эффектами, однако на самом деле молоко может быть не только полезным, но и вредным. Особенно для людей, склонных к ревматоидному артриту.

 

Такие выводы опубликовали на страницах издания The Daily Mail специалисты, которые сконцентрировались на определении истинной сущности молока. Оказалось, что в нем присутствуют бактерии, которые провоцируют агонизирующие состояния у людей, подверженных болезням суставов.

 

Такие же бактерии, кстати говоря, были выявлены в говядине, так что если вы страдаете от заболеваний суставов, то держитесь подальше не только от молока, но и от говядины.

 

"Для того, чтобы прийти к соответствующим заключениям, мы подвергли комплексному анализу кровь более, чем сотни пациентов. Считается, что молоко полезно для костей, но это не так, если речь идет о людях, предрасположенных к ревматоидному артриту (который особенно часто поражает суставы рук, коленей и запястий). Регулярное употребление молока способно совсем подкосить и так шатающееся здоровье таких граждан", — заявляют исследователи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Молоко

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