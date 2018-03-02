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Первая в ЕС: В Дании свиней в 2 раза больше, чем людей

Пятница, 02 Марта 2018 10:29
Первая в ЕС: В Дании свиней в 2 раза больше, чем людей Фото из открытых источников

Если сравнить численность населения Дании с количеством выращиваемых здесь же свиней, то окажется, что на сотню датчан приходится двести пятнадцать хрюкающих существ. По соотношению свиньи/люди, как заключают авторы соответствующей статистики, Дания занимает первое место среди государств Европейского союза.

 

В Дании более чем в два раза большей свиней, чем людей, а вам, читатели, теперь придется жить со знанием этого факта. И раз уж ваш разум открыт для столь важных вещей, то знайте, что в Нидерландах всего лишь семь десятков свиней на сто человек, в Испании — шестьдесят три, а в Бельгии — пятьдесят четыре.

 

Если взглянуть на рейтинг стран по соотношению числа свиней к числу людей комплексно, то окажется, что на самом его дне расположены Греция и Великобритания, где на сто человек приходится всего семь свиней. Даже и неясно, как греки и британцы выживают с таким незначительным количеством свиней.

 

Интересно? Еще бы. В следующий раз мы поговорим о европейских коровах, которых, согласно ориентировочным подсчетам, примерно восемьдесят девять миллионов. Свиней в Евросоюзе, если что, полторы сотни миллионов, то есть значительно больше.

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Колесников Андрей Опубликовано в АПК   Теги Новости Дания

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