Первая в ЕС: В Дании свиней в 2 раза больше, чем людей

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Если сравнить численность населения Дании с количеством выращиваемых здесь же свиней, то окажется, что на сотню датчан приходится двести пятнадцать хрюкающих существ. По соотношению свиньи/люди, как заключают авторы соответствующей статистики, Дания занимает первое место среди государств Европейского союза.

В Дании более чем в два раза большей свиней, чем людей, а вам, читатели, теперь придется жить со знанием этого факта. И раз уж ваш разум открыт для столь важных вещей, то знайте, что в Нидерландах всего лишь семь десятков свиней на сто человек, в Испании — шестьдесят три, а в Бельгии — пятьдесят четыре.

Если взглянуть на рейтинг стран по соотношению числа свиней к числу людей комплексно, то окажется, что на самом его дне расположены Греция и Великобритания, где на сто человек приходится всего семь свиней. Даже и неясно, как греки и британцы выживают с таким незначительным количеством свиней.

Интересно? Еще бы. В следующий раз мы поговорим о европейских коровах, которых, согласно ориентировочным подсчетам, примерно восемьдесят девять миллионов. Свиней в Евросоюзе, если что, полторы сотни миллионов, то есть значительно больше.