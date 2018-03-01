Власти Дании нашли способ избавиться от гетто

В Дании, которая гражданам Российской Федерации представляется как такой себе рай европейского благополучия, существуют районы с до такой степени ужасающей криминогенной ситуацией, что местные власти называют их гетто. Власти, впрочем, пытаются бороться с этими самыми гетто.
По данным издания The Local, парламент Дании собирается рассматривать проект закона, который ужесточит ответственность за правонарушения, осуществляемые в гетто. Например, за вандализм в неблагополучных местах будут наказывать более жестко, чем за обычный вандализм.
Это, как предполагается, поспособствует заметному улучшению статистики преступности в отдельных районах.
"Мы пока еще только уточняем перечень преступлений, за совершение которых в гетто будут применяться особенно жесткие наказания. Государство, как необходимо отметить, не будет выполнять анализ благонадежности того или иного района — эта функция будет возложена на локальную полицию", — говорит Сёрен Папе Полсен, начальник министерства юстиции Дании.
Критерии, по которым датские власти определяют, относятся ли те или иные места к гетто, впрочем, известны. Это, например, процент приезжих, уровень безработицы, уровень образования, и так далее.
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