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Аренда недвижимости в Крыму подорожала из-за открытия моста

Понедельник, 04 Июня 2018 14:47
Аренда недвижимости в Крыму подорожала из-за открытия моста Фото из открытых источников

Стоимость аренды жилья в основных туристических городах Крымского полуострова увеличилась почти на десять процентов за год. Специалисты говорят, что рост цен на долгосрочную аренду квартир и домов обусловлен открытием Крымского моста.

 

Цены на аренду недвижимости, как отмечается, подскочили почти по всему Крыму — самое ощутимое подорожание наблюдается в Ялте (здесь аренда квартир стала дороже в среднем на двенадцать процентов), Гурзуфе и Алупке (десять процентов), а также в Феодосии и Массандре (плюс девять процентов).

 

А вот рынок аренды недвижимости Судака и Бахчисарая, наоборот, показывает обратную динамику — здесь можно снять квартиру и заплатить на полтора процента меньше, чем год назад.

 

"Основная причина роста цен на недвижимость — это, конечно же, запуск автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Ставки аренды только начинают расти, пик (плюс шестьдесят-семьдесят процентов) будет достигнут к августу", — комментирует ситуацию Павел Луценко, гендиректор портала "Мир Квартир".

 

Если говорить о конкретных ценах, то средняя стоимость аренды жилья в Ялте составляет тридцать две - тридцать три тысячи рублей в месяц.

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Колесников Андрей Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости Крым
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