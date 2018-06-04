Строительство нового моста на Сахалин оценил эксперт

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Депутаты областной думы Сахалина обратились к Владимиру Путину и правительству с предложением построить мост, который объединит остров с материковой частью страны. Однако этот мост, по словам экспертов, может появиться только в случае совпадения целого ряда факторов.

"Дискуссии о необходимости переправы ведутся уже давно — предполагается, что остров Сахалин нужно соединить с материком при помощи моста или туннеля. Существуют уже десятки конкретных проектов этих переправ. Но все упирается в целесообразность, которая все еще является неопределенной", — цитирует политолога Юрия Почту федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Перспективы Сахалина совсем не такие радужные, как у Крымского полуострова, который недавно был соединен с материковой частью РФ при помощи моста. В частности, довольно невесело выглядят демографические тенденции Сахалина, а также общая экономическая ситуация в регионе.

"Мост на Сахалин, безусловно, поспособствовал бы экономическому росту, но в России есть и масса других инфраструктурных проектов, которые могут быть более актуальными, поэтому оценивать шансы на появление моста довольно сложно", — говорит эксперт.