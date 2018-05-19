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Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 2

Пятница, 18 Мая 2018 16:40
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия» часть 2 Фото из открытых источников

ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне вблизи поселков Столбово и Коммунарка НАО Москвы.
ЖК «Скандинавия» находится в НАО, на окраине поселка Коммунарка.

 

Надежность застройщика

 

Офис продаж компании “А101 Девелопмент”

 

Застройщик ЖК “Москвичка” - группа компаний «Гранель» - работает с 1992 года. Компания специализируется на создании высококачественной жилой недвижимости и коммерческих объектов. Сегодня на счету ГК “Гранель” 7 завершенных проектов, 4 в процессе работы.



Комплекс «Скандинавия» строит Группа Компаний А101. Организация создана в 2005 году и входит в промышленно-финансовую структуру «САФМАР» с 24-летним опытом работы. Сейчас реализуется масштабный проект на территории Новой Москвы: несколько новых кварталов с полноценной инфраструктурой.



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 10 из 10 (опытный, надежный застройщик).

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10 (застройщик в составе крупной финансовой структуры).

 

Технология строительства

 

Архитектура ЖК “Москвичка”

 

Комплекс «Москвичка» состоит из 5 монолитно-кирпичных корпусов переменной этажности (от 9 до 15 этажей). Архитектор - Валерий Манукян. Вокруг домов благоустроенные дворы с зелеными насаждениями и площадками для игр и активного досуга. Два корпуса первой очереди на стадии внутренней отделки, еще в одном монтируют нижние этажи.



Квартал «Скандинавия» состоит из 19 корпусов разной этажности (от 9 до 16 этажей), технология - монолитная. В отделке фасадов используются современные материалы: клинкерная плитка, керамогранит и кирпич. Стиль архитектуры по-скандинавски лаконичен. Строительство половины корпусов уже на стадии отделки фасада и внутренних работ, вторая – на этапе монтажа этажей (верхних или нижних). На месте одного из корпусов – котлован.



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 10 из 10 (монолитная технология, авторская архитектура).

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10 (монолитная технология, авторская архитектура, проект близок к завершению).

 

Квартиры

 

Дизайн интерьера гостиной в ЖК “Скандинавия”

 

Квартиры в ЖК «Москвичка» имеют множество планировок – от студии (20 кв. м) до четырехкомнатной (61,5 кв. м). Жилье реализуется без чистовой отделки, с отдельными гардеробными и кладовыми помещениями. В зависимости от площади стоимость квартир варьируется от 2 до 6,8 млн. рублей (86 600-115 100 рублей за квадратный метр).



Квартиры в ЖК «Скандинавия» застройщик предлагает с 1-4 комнатами (размеры – от 20 до 106 кв. м), с отделкой и без. В нескольких корпусах предлагаются 3 варианта чистовой отделки. В остальных квартирах установят окна и металлические двери, обеспечат гидроизоляцию санузлов. Стоимость квадратного метра варьируется от 73 до 149,6 тысяч рублей. Цены стартуют от 2,7 млн. и достигают 11,6 млн. рублей.



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 9 из 10 (цены доступные, но нет чистовой отделки).

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10 (средние цены, много планировок, есть отделка).

 

Итоги

 

 

У застройщиков есть ресурсы для строительства и продажи высококачественного жилья. Авторская архитектура и выбор планировок дают возможность приобрести квартиру в максимальном соответствии с индивидуальными предпочтениями. Пожалуй, единственный минус «Москвички» - отсутствие квартир с готовой отделкой.


Итоговый балл ЖК «Москвичка» – 9,6 из 10.

Итоговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги недвижимость
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