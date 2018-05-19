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Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1

Пятница, 18 Мая 2018 16:38
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1 Фото из открытых источников

Новостройки НАО: “Москвичка” vs “Скандинавия”

 

ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне НАО, в поселении Сосенское вблизи поселков Столбово и Коммунарка.

ЖК «Скандинавия» построен на окраине поселка Коммунарка НАО Москвы.

 

Расположение и транспортная доступность

 

Киевское шоссе

 

От ЖК «Москвичка» до МКАД на автомобиле можно доехать за 15-20 минут по Калужскому шоссе. До метро «Бунинская аллея» маршрутное такси доезжает за 15 минут, до метро «Теплый стан» - за 25 минут.



Квартал «Скандинавия» находится в 25-30 минутах езды на автомобиле от МКАД по Калужскому, Киевскому или Варшавскому шоссе. До ближайших станций метро – «Саларьево», «Теплый стан», «Бунинская аллея» - можно доехать на автобусе или маршрутном такси за 25-30 минут.



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 8 из 10 (небольшой выбор транспортных маршрутов, долго ехать).

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 7 из 10 (небольшой выбор транспорта, продолжительное время в дороге, дальше от МКАД).

 

Экология

 

Ивановский пруд рядом с ЖК “Москвичка”

 

Квартал «Москвичка» расположен в окружении лесов, в том числе – Бутовского лесопарка. Неподалеку (менее 1 км) находится Ивановский пруд. В окрестностях нет действующих предприятий, но есть 2 кладбища (Ивановское и Сосенское) и стихийная свалка.



ЖК «Скандинавия» построен на окраине поселка Коммунарка в окружении полей, садовых товариществ и лесных массивов. Рядом с новостройкой Тюляевский пруд, Бутовский лесопарк и Липовый парк. На территории комплекса сохранятся 20 многовековых дубов и будет создан семейный парк для отдыха.



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 9 из 10 (кроме свалки, нет негативных экологических факторов).

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10 (нет негативных экологических факторов).

 

Внутренняя инфраструктура и окружение

 

Детский сад на территории ЖК “Скандинавия”

 

На территории квартала «Москвичка» будут построены 3 детских сада и школа, откроются отделения банков и пункт раздачи молочной кухни. Выделены коммерческие площади для магазинов и офисов, ресторанов и аптек. Построен подземный паркинг. В комплексе откроется филиал школы единоборств «Самбо-70» тренера Рената Лайшева и появятся открытые спортивные площадки. В 10 минутах езды на автомобиле расположен ТРЦ «Мега Теплый стан». В поселке Коммунарка есть школа, поликлиника, детский сад и супермаркет «Перекресток-Экспресс».



Застройщик ЖК «Скандинавия» на территории квартала планирует построить школу, 3 детских сада, поликлинику, наземные и подземные парковки. В жилых корпусах первые этажи отведены под коммерческие помещения. В проекте также СПА-комплекс, детский развлекательный парк в скандинавском стиле с несколькими локациями (панда-парк, корабль викингов, замок), велодорожки и зоны отдыха. В поселке Коммунарка работают школа № 2070, лицей и супермаркет «Дикси».



Рейтинговый балл ЖК «Москвичка» – 10 из 10 (есть все социально значимые объекты)

Рейтинговый балл ЖК «Скандинавия» – 10 из 10 (есть все социально значимые объекты).

 

Итоги

 

Новостройки расположены в крупной зеленой зоне с небольшими населенными пунктами. Скандинавский квартал на 2 км дальше от МКАД. При этом он находится на окраине поселка Коммунарка, поэтому жители могут пользоваться не только собственной инфраструктурой, но и городскими объектами. Поскольку район сравнительно мало заселен, вариантов транспорта не так много. Есть информация о будущем расширении существующих трасс и строительстве новой ветки метро, что значительно уменьшит время на дорогу в столицу и обратно.



Итоговый балл ЖК «Москвичка» – 9 из 10.

Итоговый балл ЖК «Скандинавия» – 9 из 10.

 

Читать продолжение часть 2

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги недвижимость
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