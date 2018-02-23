Госдепартамент потратит $100 млн на ремонт посольства США в Москве‍

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ищет подрядческую организацию, которая возьмет на себя работы по реконструкции американского посольства в Москве. Речь идет о комплексе зданий, расположенном на Новинском бульваре 19-23.

Соответствующий тендер, как сообщают средства массовой информации, уже был опубликован пресс-службой посольства США. Общая сумма контракта, который Госдеп заключит с победителем тендера, составит сто с лишним миллионов долларов.

При этом отмечается, что в тендере могут участвовать компании, зарегистрированные не только в США, но и в других странах.

"Инфраструктура зданий американского посольства в Москве устарела морально и физически, так как создавалась более тридцати пяти лет назад. Это, в частности, все сантехнические, электрические и механические системы — их предстоит заменить полностью, потому что они фактически уже непригодны для использования в виду слишком частых поломок и дороговизны ремонта и обслуживания", — комментируют ситуацию в Государственном департаменте США.

Заявки на тендер будут приниматься до пятнадцатого марта 2018-го года, а итоги подведут в мае.