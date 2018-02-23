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Госдепартамент потратит $100 млн на ремонт посольства США в Москве‍

Пятница, 23 Февраля 2018 10:19
Госдепартамент потратит $100 млн на ремонт посольства США в Москве‍ Фото из открытых источников

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ищет подрядческую организацию, которая возьмет на себя работы по реконструкции американского посольства в Москве. Речь идет о комплексе зданий, расположенном на Новинском бульваре 19-23.

 

Соответствующий тендер, как сообщают средства массовой информации, уже был опубликован пресс-службой посольства США. Общая сумма контракта, который Госдеп заключит с победителем тендера, составит сто с лишним миллионов долларов.

 

При этом отмечается, что в тендере могут участвовать компании, зарегистрированные не только в США, но и в других странах.

 

"Инфраструктура зданий американского посольства в Москве устарела морально и физически, так как создавалась более тридцати пяти лет назад. Это, в частности, все сантехнические, электрические и механические системы — их предстоит заменить полностью, потому что они фактически уже непригодны для использования в виду слишком частых поломок и дороговизны ремонта и обслуживания", — комментируют ситуацию в Государственном департаменте США.

 

Заявки на тендер будут приниматься до пятнадцатого марта 2018-го года, а итоги подведут в мае.

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Колесников Андрей Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости Госдеп

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