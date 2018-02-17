Тиллерсон склонился перед Россией, признавая ее победу в Сочи

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал, что благодаря сочинскому конгрессу национального диалога Россия достигла важных успехов. А как же не хочется признавать чужие победы, когда втайне надеешься на поражение. Возможно, Сергею Лаврову все же удалось по старой памяти объяснить орденоносцу Рексу Тиллерсону основы современного мироустройства. И возможно, американец что-то понял.

Стало известно, что американцы высоко оценивают итоги Конгресса национального диалога в Сирии, который состоялся в Сочи 30 января. Стенограмму выступления Рекса Тиллерсона на пресс-конференции во время его визита в Иорданию опубликовал Госдепартамент.

Из выступления Рекса Тиллерсона в Иордании: Мы очень тесно работаем вместе и сотрудничаем для поддержки женевского мирного процесса, и мы считаем, что после сочинской конференции, которая была организована россиянами, были достигнуты важные вехи.

Раньше в Вашингтоне делали вид, что ничего особенного в Сочи не произошло. Более того, появившиеся в прессе аналитические статьи говорят о том, что ни американское, ни европейское, ни даже российское экспертное сообщество, по большому счету, не понимают, чего добивается Владимир Путин. В основном, журналисты и аналитики сходятся во мнении, что Россия страстно желает перетянуть на себя процесс сирийского урегулирования, что и является главной целью президента РФ.

Саммит по Сирии в Сочи обернулся фиаско (Le Monde, Франция): Встреча готовилась Россией не один месяц в надежде превратить военные успехи в политическое решение. Конгресс сирийского национального диалога завершился без каких-либо существенных подвижек, не считая создания комитета по реформе сирийской конституции.

Путин хочет, чтобы переговоры по Сирии продолжались вечно (Bloomberg, США): Россия не заинтересована в каком бы то ни было разрешении конфликта в Сирии, даже если и подыгрывает мирному процессу. На самом деле Сочи был нужен России, чтобы устроить представление для спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который изначально беспокоился, что Россия, Турция и Иран — три страны-инициатора конгресса — попытаются предложить альтернативу официальным переговорам по Сирии, которые проходили в Женеве.

Зачем Москве был нужен сирийский конгресс в Сочи (Московский центр Карнеги): Добившись высокой степени контроля над военными действиями в Сирии, Москва не хотела упускать возможность влиять и на политический процесс. С точки зрения дипломатии Россия выполнила свои задачи в Сочи. Москва взяла инициативу в свои руки, пока за нее это не сделали другие. В этом и был смысл конгресса.

Все эти цитаты свидетельствуют о том, что даже неглупые люди так и не осознали, что произошло в Сочи. Тактическую цель Владимира Путина я уже разъяснял. Но, полагаю, повторять придется не раз. Но для этого нужно вспомнить, почему, собственно, зашли в тупик переговоры в Женеве. Да и не могли они кончиться чем-либо конструктивным.

Изначально представители оппозиции ставили предварительное условие: сначала Башар Асад должен сложить с себя полномочия президента. Их решимость ослабевала от раунда к раунду два года, по мере того как сирийская армия при поддержке наших ВКС освобождала города. Год назад Стаффан де Мистура предложил переговорщикам конкретизировать дискуссию по четырем направлениям – корзинам: формирование правительства, график подготовки конституции, проведение выборов, борьба с терроризмом. Однако все раунды заканчивались бесплодной дискуссией: Асад уходит — Асад остается.

Так что вовсе не Путин, а именно де Мистура, не имевший конкретного плана и вообще не понимавший, как прекращаются гражданские конфликты, сделал все, «чтобы переговоры по Сирии продолжались вечно», как написал Bloomberg. Список корзин был перепутан, телега поставлена впереди лошади.

Думаю, до недавнего времени не понимали или не желали понимать «хитрый план Путина» и американцы. После Сочи им ничего не осталось, как против своей воли подключиться к процессу.

Из выступления Рекса Тиллерсона в Иордании: Все уехали из Сочи с единой приверженностью женевскому процессу, дав полномочия специальному посланнику Стаффану де Мистуре по созыву конституционного комитета. Поэтому я думаю, что мы движемся вперед, но это будет длительный процесс.

Разумеется, длительный. О чем только за последнее время я написал несколько статей для ИА Ньюс фронт: В Сочи пушки молчат, У сирийцев эмоции бьют через край, Формула мира вместо формулы войны. Как видите, дошло и до Тиллерсона.

Напомню, в чем смысл «хитрого плана Путина».

Семилетняя гражданская война в Сирии постепенно завершается. Однако переход к мирной жизни — это не только результат победы одной стороны, что впоследствии может привести к физическому уничтожению идеологических или религиозных противников. Нет, это когда все стороны конфликта садятся за стол и договариваются между собой о том, как им жить дальше. А свои договоренности оформляют письменно. То есть, совместными усилиями пишут устраивающую всех новую конституцию. Механизм ее принятия тоже известен: все граждане голосуют за нее на референдуме. После чего объявляются выборы президента и парламента.

Я намеренно не упоминаю имени действующего сирийского президента, потому что для подготовки Основного закона страны персона не важна — конституция составляется на долгие годы, предполагается, что на века. Рано или поздно те полсотни человек, которых отберет в конституционную комиссию Стаффан де Мистура, осознают важность той исторической миссии, которая на них возложена, и научатся искать и находить компромиссы между собой.

Новая конституция будет написана не «под Асада» (хотя лично я не сомневаюсь, что он победит на выборах), а для всех граждан этой страны и для всех ее будущих президентов. Американцы смирились, что в Сирии, где они обломали зубы, будет действовать не привычный для них ливийский сценарий, а «хитрый план Путина».

Из выступления Рекса Тиллерсона в Иордании: Нам нужно добросовестное участие всех сторон в Женеве, чтобы попытаться найти способ принести мир Сирии, восстановить Сирию и ее территориальную целостность, демократию, управляемую людьми, которых выбирает сирийский народ.

Когда я прочитал в Le Monde, что конгресс в Сочи обернулся фиаско, если не считать «создания комитета по реформе сирийской конституции», а в остальных изданиях — рассуждения о желании Путина влиять на геополитические процессы, то понял, что Запад перешел на стадию эмбрионального развития, если иметь в виду современное мироустройство. Деградировал, проще говоря.

За последнюю четверть века наши партнеры привыкли решать проблемы силой. Впервые им предложен новый, мирный сценарий урегулирования гражданских конфликтов, основанный на Уставе ООН. Они пока не могут осознать, что он единственный из возможных, если мы хотим сохранить цивилизацию.

Россия становится геополитическим арбитром, который принуждает к миру целые страны. В отличие от США и их союзников, которые, наоборот, страны разрушают. Скоро мы получим возможность сравнивать Ливию, где наводили порядок американцы, и Сирию, от которой мы их грубо оттолкнули.

И все почувствуют разницу, не сомневайтесь.

Павел Шипилин

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