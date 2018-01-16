Силуанов озвучил вероятную причину укрепления рубля

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Наблюдаемое с начала 2018-го года укрепление российской валюты может быть результатом интереса, который зарубежные инвесторы проявляют к ценным бумагам и другим активам Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне Антон Силуанов, начальник Министерства финансов России.

"Сейчас мы наблюдаем некоторое укрепление рубля, которое вероятно связано с тем, что в начале года у зарубежных инвесторов появился серьезный интерес к активам, генерируемым развивающимися рынками, в том числе и российским", — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.

Силуанов отметил, что интерес к отечественным ценным бумагам, который возник у иностранных инвесторов, весьма значительный.

"Мы делаем все необходимое для стабилизации курса рубля. Это с одной стороны, а с другой — мы продолжим наполнять так называемую "подушку безопасности", необходимую для гарантированного выполнения расходных обязательств. Такая стратегия позволяет нам в максимальной степени обезопасить рубль от любых опасных колебаний, а также гарантировать плановое и четкое исполнение обязательств", — добавил глава Минфина.