Названы 2 фактора, при условии которых будет стабильный курс рубля

В 2018 году курс рубля останется на уровне текущего года. Для этого необходимо лишь два фактора: цена нефти в $55 за баррель и отсутствие внешних шоков.
"Если цены на нефть сохранятся такие, какие есть, хотя бы 55 долларов за баррель, то такой же курс и будет, если не будет никаких дополнительных санкций, никаких неприятностей со стороны внешних ограничений", - сказал он журналистам.
Министр подчеркнул, что курс рубля все меньше зависит от цены на нефть.
"Это в связи с тем, что мы все более активно применяем бюджетное правило. Мы в рамках бюджетного правила до 70% всех нефтегазовых доходов изымаем в резервы, до последнего момента эта цифра была меньше. Эта цифра была порядка 30-40%. А значит, если даже и будет волатильность на сырьевом рынке или рынках капитала, на курсе это будет отражаться меньше, чем в предыдущей методике формирования суммы, которая идет в ФНБ", - отметил он.
Основной итог 2017 г. для рубля - его стабильность относительно динамики валютного курса в 2014-2016 гг., когда курс рубля менялся от 16% до 140% за год. При этом резкая динамика могла быть направлена не только в сторону ослабления российской валюты, но и в сторону ее резкого укрепления. В частности, и в 2015 г., и в 2016 г. наблюдались волны укрепления рубля на 30% и более.
В 2017 г. с первого дня торгов и до конца декабря курс доллара опускался чуть ниже 56 руб. и поднимался немного выше 62 руб., то есть весь год курс рубля к доллару колебался в диапазоне не более 10%.
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