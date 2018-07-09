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СМИ: Доступ к биткоинам на $20 млрд потерян навсегда

Понедельник, 09 Июля 2018 11:28
СМИ: Доступ к биткоинам на $20 млрд потерян навсегда Фото из открытых источников

Криптовалюты всем хороши, кроме того, что если потерять ключи от кошельков с ними, то доступ к деньгам уже не сможет получить вообще никто. Такие выводы сделали специалисты по итогам исследования, посвященного потерянным навсегда биткоинам, стоимость которых, как оказалось, уже эквивалентна двадцати миллиардам долларов.

 

"Многие владельцы криптовалютных активов забывают и теряют свои приватные ключи, не подозревая при этом, что это гораздо более серьезная проблема, чем можно предположить на первый взгляд. Потому что в отличие от традиционных финансовых инструментов, доступ к которым обычно можно восстановить, доступа к кошелькам с утерянными ключами нет вообще ни у кого. То есть, эти средства просто утеряны навсегда", — говорят представители американского блокчейн-стартапа Chainalysis.

 

Учитывая "почтенный" (по меркам цифровых денег) возраст технологии Bitcoin, большую часть потерянных навсегда криптовалют составляют именно биткоины — эксперты подсчитали, что стоимость утерянных биткоинов составляет уже как минимум двадцать миллиардов долларов.

 

"Бывают случаи, когда получить доступ к потерянным биткоинам все-таки можно — это, как показывает наша практика, около тридцати процентов случаев", — отмечают в Chainalysis, где занимаются именно такими случаями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости биткоин
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