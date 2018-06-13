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Bitcoin и что он из себя представляет.

В последнее время термин Bitcoin не сходит с новостных полос и биржевых сводок. Что же он из себя представляет и с чем его едят?

Bitcoin - это первая в мире криптовалюта. Электронное платежное средство, созданное программистом Сатори Накамото. О данном программисте известно лишь то, что Сатори Накамото, это не настоящее имя, а псевдоним. Также не понятно был ли он одним разработчиком или была целая рабочая группа. Им же была создана система обращения биткойна, разработан алгоритм ее функционирования и придумано само название криптовалюты.

По функциональности биткоин схож с обычными денежными единицами. Он является средством платежа, обмена, сбережения и при этом остается криптовалютой.

Википедия определяет понятие криптовалюта следующим образом: криптовалюта - одна из разновидностей цифровых валют. Ее эмиссия, функционирование и учет, происходят без привязки к определенному эмиссионному центру и основывается на методах криптографии.

Бытует мнение, что биткоин обладает всеми признаками финансовой пирамиды, однако мнение это в корни ошибочное. Биткоин - это реальный цифровой продукт, курсовая стоимость которого рассчитывается из соотношения спроса и предложения, и не зависит от средств последующих покупателей. Актуальные данные по курсу биткоина можно найти на портале Crypto Mentor​​, который позволяет в режиме реального времени получить данные курса с разных криптовалютных бирж.

Алгоритм работы сети бикоин.

Каждый владелец данной денежной единицы является участником сети, внутри которой он имеет возможность совершать мгновенные операции с ней, без посредников в лице финансовых учреждений. Каждая единица биткоина - это уникальный математический (криптографический) хэш-код, который не может использоваться дважды. Как и любая платежная единица, биткоин имеет свою курсовую стоимость.

Сущность процесса "добычи" биткоина.

Процесс получения криптовалют называют - майнингом. Суть процесса сводится к решению методом полного перебора, некой сложной криптозадачи. Для майнинга используют сверхпроизводительная компьютерная техника и мощнейшие сервера. Но, в связи с мощнейшим ростом популярности криптовалют, процесс добычи стал технологически сложной задачей. Помимо майнинга биткоин можно получить:

в качестве оплаты; путем покупки или обмена между частными лицами.

Преимущество и недостатки криптовалют.

Преимуществами являются:

Открытый код (сеть биткоин основывается на принципах интернет - банкинга. хоть и меет от них одно существенное отличие - в ней отсутствует информация о конечном пользователе); Устойчивость к инфляции (рост количества биткоинов пропорционален росту скорости добычи золота и ограничивается количеством равным двадцати одному миллиону единиц. К тому же он не подвержен внешнему влиянию любых агентов. Благодаря этому показывает крайнюю устойчивость к инфляционным процесам); Наличие пиринговой сети (в связи с тем, что в данной сети отсутствует главный сервер, то не одно государство, организация или же компания не имеет возможности установить контроль над процессом эмиссии и оборота); Неограниченные возможности транзакций (владельцы кошельков могут осуществлять оплату без каких-либо ограничений и пошлин); Отсутствие границ (не одно государство не может воздействовать или отслеживать платежи внутри системы).

Главным недостатком биткоина является: высокая чувствительность к мировым новостям и колебанием общественного мнения. Также следует отметить, что в связи избыточным спросом биткоин является довольно рисковым активом, в долгосрочной перспективе. Однако в связи с резким и устойчивым ростом курса, краткосрочные и среднесрочные инвестиции в биткоин могут принести неплохой доход.