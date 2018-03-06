Опрос показал шансы россиян выжить в условиях экономического кризиса

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У сорока процентов граждан Российской Федерации нет ресурсов, необходимых для адаптации ко все еще наблюдаемому экономическому кризису. Соответствующую новость опубликовало издание "Ведомости", ссылающееся на итоги социологического исследования, осуществленного сотрудниками Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Группу риска составляют, например, люди преклонного возраста, обитатели сел и небольших городов, граждане без высшего образования, работники торговли и сферы обслуживания, а также безработные.

Эксперты говорят, что если положение дел в российской экономике не улучшится, то уровень благосостояния этих и некоторых других категорий граждан продолжит падать, приближаясь к катастрофическому показателю.

Ресурсы, позволяющие преодолеть кризис — это, кроме доходов и сбережений, второе жилье, профобразование и социальные связи. В полной мере эти ресурсы используются лишь одним из пяти россиян. Это, как правило, проживающие в больших городах люди моложе сорока пяти лет, имеющие высшее образование и занимающие руководящие или требующие высокой квалификации должности. Кризис обошел стороной почти семьдесят процентов из них. У некоторых из них (у тридцати процентов, если говорить точно) в результате кризиса наоборот увеличилось благосостояние.