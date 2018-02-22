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Самый богатый человек в мире ‪Джефф Безос‬‬ заработал миллиард долларов за день

Четверг, 22 Февраля 2018 10:29
Самый богатый человек в мире заработал миллиард долларов за день Фото из открытых источников

Попытавшись подсчитать время, которое понадобится вам для того, чтобы заработать один миллиард американских долларов, вы, вероятно, просто сломаете калькулятор. А вот Джефф Безос, основатель и глава крупнейшего на планете онлайн-ритейлера Amazon, заработал больше миллиарда долларов за один день.

 

Своим существенным обогащением, как сообщает Bloomberg, Безос обязан росту стоимости акций "Амазона" — ценные бумаги заметно подорожали по итогам вчерашних торгов, перевалив за полторы тысячи долларов за единицу. Состояние Безоса, таким образом, увеличилось на 1.15 млрд долларов.

 

Биржевые аналитики отмечают, что акции "Амазона" подорожали с начала 2018-го года весьма и весьма существенно. Речь, в частности, идет о 26-процентном увеличении стоимости ценных бумаг интернет-ритейлера.

 

Состояние Джеффа Безоса, соответственно, подросло до ста двадцати четырех миллиардов долларов. Миллиардер, таким образом, еще более прочно обосновался на первой строке индекса Bloomberg Billionaires Index. Вторую строку этого списка топовых миллиардеров занимает Билл Гейтс, один из основателей корпорации Microsoft (91.7 миллиардов долларов). А на третьем месте можно обнаружить инвестора из США Уоррена Баффета (86.2 млрд). Интересно, как скоро в мире появится первый долларовый триллионер? Или он уже есть, но этот факт не афишируется?

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости деньги

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