Билл Гейтс снимется в сериале «Теория большого взрыва»‍

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Американский бизнесмен Билл Гейтс, стоявший у истоков одной из крупнейших в мире технологических корпораций Microsoft, появится в одном из грядущих эпизодов сериала "Теория большого взрыва". Такую новость распространил портал The Verge.

Эпизод ситкома The Big Bang Theory, в котором можно будет увидеть Билла Гейтса, появится уже в марте 2018-го года.

Согласно сценарию, американский миллиардер придет к Пенни (Кейли Куоко), чтобы устроиться на работу, а друзья-ботаники Пенни, соответственно, будут делать все возможное для того, чтобы увидеться со знаменитостью.

В общем, появление Билла Гейтса в шоу, персонажи которого просто-таки одержимы всевозможными технологиями — это довольно интересный сценарный ход.

Пока что неизвестно, мелькнет ли Гейтс в кадре всего на пару минут, или же он будет присутствовать на экране в течение всей серии.

Билл Гейтс, как отмечают разнообразные источники, вполне мог бы стать актером, если бы его не засосало в IT. Миллиардер, в частности, периодически демонстрирует публике наличие определенного вкуса к актерской игре. Он, например, снимался в одной из серий популярного когда-то ситкома "Фрейзер".