Билл Гейтс снимется в сериале «Теория большого взрыва»‍

Американский бизнесмен Билл Гейтс, стоявший у истоков одной из крупнейших в мире технологических корпораций Microsoft, появится в одном из грядущих эпизодов сериала "Теория большого взрыва". Такую новость распространил портал The Verge.
Эпизод ситкома The Big Bang Theory, в котором можно будет увидеть Билла Гейтса, появится уже в марте 2018-го года.
Согласно сценарию, американский миллиардер придет к Пенни (Кейли Куоко), чтобы устроиться на работу, а друзья-ботаники Пенни, соответственно, будут делать все возможное для того, чтобы увидеться со знаменитостью.
В общем, появление Билла Гейтса в шоу, персонажи которого просто-таки одержимы всевозможными технологиями — это довольно интересный сценарный ход.
Пока что неизвестно, мелькнет ли Гейтс в кадре всего на пару минут, или же он будет присутствовать на экране в течение всей серии.
Билл Гейтс, как отмечают разнообразные источники, вполне мог бы стать актером, если бы его не засосало в IT. Миллиардер, в частности, периодически демонстрирует публике наличие определенного вкуса к актерской игре. Он, например, снимался в одной из серий популярного когда-то ситкома "Фрейзер".
Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.