В Центробанке рассказали, благодаря чему ускорится рост зарплат

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Количество безработных граждан Российской Федерации сократится на триста тысяч человек в течение следующих двух лет. Так, по крайней мере, предполагается. И если предположения совпадут с действительностью, то снижение уровня безработицы самым позитивным образом скажется на темпах роста среднего уровня заработной платы.

Соответствующий вывод сделали авторы доклада "О чем говорят тренды" — сотрудники департамента исследований и прогнозирования Центрального банка России.

"По итогам 2017-го года можно говорить об уровне безработицы в 5.2%. Это сопоставимо с минимальным уровнем 2014-го. По прогнозам Международной организации труда, в 2018 году безработица в РФ будет сокращаться и достигнет пяти процентов. В 2019 показатель безработицы уменьшится до 4.9%. В конкретных цифрах это минус триста тысяч безработных за два года", — говорят в ЦБ.

В итоге, к началу 2020-го года в России, согласно прогнозу, будет 3.6 млн безработных граждан. Сниженный уровень безработицы, при этом, окажет определенное давление на скорость роста уровня зарплат.

Представители департамента исследований и прогнозирования ЦБ подчеркивают, что позиция департамента может не совпадать с официальной позицией Центробанка.